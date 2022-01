Meret tratta il rinnovo, Ospina verso l'addio: Giuntoli definisce l'identikit del nuovo vice in porta

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli quest’estate che arriverà (ri)cominceranno nuovi esami: perché quelli non finiscono mai, soprattutto in sede di mercato.

Calciomercato Napoli

Giuntoli pensa ad un portiere

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha cominciato a dare un’occhiata in giro, lui e tutta l’area scouting guidata da Maurizio Micheli: ad esempio con il portiere Alex Meret si sta parlando del rinnovo, quindi con l'addio di David Ospina andrebbe accuratamente scelto un vice che non entri in conflitto con l'enfant prodige, ormai da quattro anni sulla graticola.