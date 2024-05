Meret resta o va via? Repubblica: da Conte filtra questa decisione a sorpresa!

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Alex Meret? Il portiere friulano al termine delle ultime stagioni è stato spesso messo in dubbio, due estati fa fu addirittura ad un passo dallo scambio con lo Spezia. Adesso però arriva un nuovo allenatore e farà le sue scelte anche sul portiere.

Sul futuro di Alex Meret, può pesare e molto il parere di Antonio Conte. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"In agenda c’è pure la questione portiere. Cosa farà Alex Meret? Da Conte arrivano segnali di grande stima. Una probabile conferma merita ovviamente un approfondimento della sua situazione contrattuale: Meret è a scadenza nel 2025 e va trovata una soluzione. Presto andrà in scena un incontro tra il suo procuratore Federico Pastorello e Manna. L’obiettivo è un percorso comune. Il Napoli sicuramente saluterà Pierluigi Gollini che non sarà riscattato e aspetta Elia Caprile, uno degli artefici della miracolosa salvezza dell’Empoli".