Meret-Napoli, è crisi? Cronache di Napoli: strappo profondo, sarebbe pronto a chiedere anche la cessione

Calciomercato Napoli - Il rapporto tra Napoli e Alex Meret è lacerato da uno strappo profondo. A 23 anni appena compiuti, il portiere friulano è insoddisfatto come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Meret si è ritrovato a riflettere sul suo futuro. Inutile girarci attorno: il Napoli, su Alex, ha più d'un dubbio. Gattuso anche per il futuro è deciso a puntare su Ospina con Karnezis come vice e un terzo portiere giovane alle loro spalle. L'ultimo colloquio tra il Napoli e Federico Pastorello, l'agente di Meret, è andato male. La proposta del club di prolungare il contratto di Alex è stata per ora respinta al mittente. Poche chiacchiere: se lo scenario non dovesse mutare, Meret sarebbe pronto a chiedere anche la cessione. Le pretendenti, Inter in primis, non mancano, ma il Napoli non è disposto a fare sconti"