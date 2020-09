Meret-Napoli, CorSport: per cederlo servono 50mln, per il prestito non meno di 10! Confermato Ospina titolare

Calciomercato Napoli - La situazione e la gestione dei portieri del Napoli sarà uno dei temi centrali anche nella prossima, imminente stagione. Motivo? Semplice: David Ospina continuerà a essere avanti nelle gerarchie di Gattuso nei confronti di Alex Meret. Sembra proprio che le cose stiano così, come racconta il Corriere dello Sport:

"La storia è stata palesata al manager del portiere della Nazionale italiana, Pastorello, in occasione dell’incontro andato in scena a Castel di Sangro con la dirigenza. Con tanto di scambio di opinioni legate al futuro prossimo di Alex, dal canto suo voglioso di una maggiore continuità. Risposta? Per strapparlo al club azzurro servono 50 milioni di euro. Sì, è questa la cifra ritenuta congrua per una cessione a titolo definivo, mentre l’idea di un eventuale prestito non sarà presa in considerazione per meno di 10 milioni di euro"