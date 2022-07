Rai - Meret pronto a chiedere la cessione, De Laurentiis vuole 15 milioni: possibile braccio di ferro

Calciomercato Napoli. Ore calde in casa Napoli per il futuro portiere. Il club di De Laurentiis è vicinissimo a Kepa del Chelsea e questo potrebbe spalancare le porte all'addio di Meret (il cui rinnovo fino al 2027 resta in standby).

Meret

Meret-Napoli, braccio di ferro

Del futuro di Meret, cercato soprattutto dal Torino in Italia, ne ha parlato anche Ciro Venerato di RaiSport. Ecco le ultime: