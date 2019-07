Sportitalia - Per Veretout Napoli alla finestra: proposte contropartite alla Fiorentina, siamo nella fase calda

Mercato Napoli - Nella giornata di oggi c'è stato l'incontro tra la Fiorentina ed il Milan per Jordan Veretout, centrocampista attualmente in forza ai toscani e da tempo nel mirino anche del Napoli. La valutazione che ne fa la Viola è di 25 milioni, con i rossoneri che hanno proposito di inserire nell'operazione uno tra questi cinque calciatori: Strinic, Laxalt, Biglia, Borini e Cutrone. Al momento la precedenza da parte del calciatore viene accordata al club rossonero, nonostante il pressing della Roma. A riportare queste notizie è Alfredo Pedullà di Sportitalia.

Calciomercato Napoli, il punto su Veretout

Al momento resta alla finestra anche la SSC Napoli, che da parte sua propone l'inserimento in questa operazione di alcune contropartite. In ogni caso per Veretout siamo entrati nella fase più calda.