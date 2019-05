Mercato Napoli, Tuttosport - Almendra il primo acquisto! ADL e Giuntoli lavorano per averlo già a Dimaro

Calcio mercato Napoli - Agustin Almendra è il primo colpo che la SSC Napoli potrebbe regalare Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Il tecnico del Napoli si aspetta qualche rinforzo in vista della prossima sessione di calcio mercato e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli calcio e il presidente Aurelio De Laurentiis lavorano per accontentarlo e dargli nuovi calciatori già dal ritiro di Dimaro.

Mercato Napoli - Almendra primo acquisto

Come riportato da Tuttosport, la priorità è rinforzare le corsie, ecco perché sono tanti i terzini accostati al Napoli, ma il primo colpo potrebbe essere Agustin Almendra, 19enne argentino del Boca Juniors. Il Napoli lo segue da un anno e il ds Giuntoli vorrebbe portarlo in azzurro prima del Mondiale Sub 20 per evitare che il prezzo fissato dalla clausola rescissoria di 30 milioni di dollari (26 milioni di euro circa) possa lievitare. Il Napoli cerca il primo colpo da portare a Dimaro nel ritiro che anche quest’anno si svolgerà in Trentino, dal 6 al 26 luglio.

