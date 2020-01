Sky - Tutto fatto per il ritorno di Tonelli alla Sampdoria: domani le firme, poi l'arrivo a Genova

Ultime notizie mercato Napoli - Una giornata frenetica di lavoro per il Napoli e, nello specifico, per Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo azzurro. Oltre ad aver di fatto definito l'affare che porterà all'ombra del Vesuvio Diego Demme ed aver fatto dei passi importanti con il Celta Vigo per Stanislav Lobotka, a quanto pare il ds ex Carpi ha lavorato anche in uscita. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, infatti, è tutto fatto per il ritorno di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria (squadra in cui ha militato nella passata stagione). A quanto pare, infatti, domani ci saranno le firme e poi il calciatore si trasferirà a Genova, pronto per questa nuova avventura dopo gli ultimi sei mesi trascorsi a Napoli in cui non ha praticamente mai trovato spazio, prima con Carlo Ancelotti e poi con Gennaro Gattuso.

Tonelli Sampdoria Napoli