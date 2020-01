TMW - Incontro in serata tra Napoli ed Olympiacos per Tsimikas

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli continua a lavorare alla ricerca di rinforzi da regalare a Gennaro Gattuso per puntellare la sua rosa. Una attenzione particolare è riservata alla questione relativa al terzino sinistro a causa dei problemi fisici avuti fino a questo momento da Faouzi Ghoulam che non riesce a dare le giuste garanzie. Il primo nome della lista è quello del greco Kostas Tsimikas, talento ellenico attualmente in forza all'Olympiacos. Ebbene, stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, in serata sarebbe in programma un incontro tra il Napoli ed il club della Grecia per cercare di limare la distanza tra le parti: gli azzurri, infatti, offrirebbero 12.5 milioni di euro mentre la richiesta è di 15 milioni. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Italia se le società dovessero raggiungere un'intesa. Si lavora, dunque, nella speranza di trovare un punto di incontro.

Mercato Napoli Tsimikas