Mercato Napoli, scambio Bereszynski-Zanoli: si studia la formula dell'affare, già coinvolti anche i procuratori!

La trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Bartosz Bereszynski è nata attraverso una chiacchierata che è già diventata altro dopo aver deciso di provare a inserire nell'affare anche Alessandro Zanoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Si studia la formula dell'affare e sono già coinvolti anche i procuratori per cercare di raggiungere l'intesa o semplicemente per capire quante prospettive di realizzazione abbia questa intuizione.

Bereszynski, 30 anni già compiuti, reduce dal Mondiale in Qatar con Zielinski, è in Italia dal 2017, ha raccolto 186 presenze con la Sampdoria, è un veterano del ruolo e ha già messo in conto, nel caso, l'idea di abbandonare lo status di titolare per rincorrere l'ambizione di passare dalla penultima alla prima della classe.

A Zanoli, appena ventuno minuti col Napoli in questa stagione, toccherebbe il percorso inverso per giocare con continuità"