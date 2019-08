Sky - Il Napoli mette gli occhi su Santamaria dell'Angers: De Laurentiis lo ingaggerebbe l'anno prossimo

Ultimissime calciomercato Napoli - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, gli occhi del Napoli su Baptiste Santamaria, un profilo che stuzzica la società del presidente De Laurentiis, che potrebbe decidere di ingaggiarlo però solo per la prossima estate.

Napoli su Santamaria

Prima di affondare il colpo, il club azzurro valuterà le prestazioni del centrocampista classe '95 con la maglia dell'Angers nella Ligue 1 che sta per cominciare per tutta la stagione, decidendo poi al termine della stagione se ingaggiarlo o meno. Al di là di questo, rappresenta certamente un profilo interessante ma, al di là di questo, quello del francese, al momento, non è certo un nome che accende i sogni di mercato degli azzurri. In ogni caso, è un nome che ha attirato l'interesse del Napoli che adesso, una volta segnato il suo nome sul taccuino, lo seguirà da vicino per cercare di scoprirne sia i pregi che i difetti.