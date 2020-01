Il Mattino - Napoli, rinnovi: Allan dice sì fino al 2024, poi ci ripensa! Callejon non rinnova, vuole tornare in Liga

Calciomercato Napoli - Il mercato è ormai in chiusura e il Napoli pensa già ai rinnovi di contratto che vorrà chiudere nel mese di febbraio. Il Mattinoparla di quelli che riguardano Allan e Callejon in scadenza nel 2023 il primo e giugno 2020 il secondo. Giuntoli si prepara a un tour de force a febbraio con molti dei big azzurri in scadenza nei prossimi anni.

Allan

Mercato Napoli, rinnovi Allan e Callejon

Nessuna offerta verrà fatta a Callejon che dalla prossima settimana è libero di poter firmare con chi gli pare. L’impressione è che voglia tornare nella Liga. Discorso per Allan: ha detto sì al prolungamento fino al 2024 ma poi ha frenato. Ora, tornato dal Brasile e preso atto che dovrà restare fino a giugno (almeno) potrebbe nuovamente tornare sui suoi passi.