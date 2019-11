Calciomercato Napoli- Napoli sospeso tra gennaio e giugno, con tante situazioni in stand-by e in piena evoluzione. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, tra i tanti i casi da analizzare c'è anche quello di José Callejon: in scadenza di contratto quest'estate, l'ex Real Madrid potrebbe raggiungere Rafa Benitez e Marek Hamsik al Dalian Yifang in Cina. A centrocampo, invece, possibili rinforzi per Carlo Ancelotti: c'è l'ipotesi Frank Kessie del Milan oppure Sander Berge del Genk.