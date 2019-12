Ceccarini: "Rinnovi Milik, Zielinski e Maksimovic, a gennaio si può chiudere. Inter su Mertens, Napoli interessato a Boga e Amrabat"

Ultimissime mercato Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista di TMW Radio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A gennaio c'è la volontà di Giuntoli di sistemare la questione legata ai rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic. Il Napoli è da tempo fiducioso su queste tre situazioni, per il resto è tutto in divenire. Il futuro di Mertens e Callejon sembra sempre più lontano da Napoli. A giugno ci saranno tanti cambiamenti per far iniziare un nuovo ciclo. L'Inter è interessato a Mertens anche se Conte forse preferisce giocatori di maggior fisico. Di sicuro piace. Boga e Amrabat? Non credo che ci saranno grandi spostamenti a gennaio per il Napoli, sia in entrata che in uscita. Sta lavorando in prospettiva futura. Il Napoli è pronto a fare un'offerta importante anche per Amrabat. Muoversi a gennaio può servire anche per guadagnare terreno sulla concorrenza. Castrovilli? Non si muove dalla Fiorentina".