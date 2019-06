Voglia di Napoli per Manolas, arriva un chiaro indizio su Instagram: cuore ad una foto che lo ritrae con la maglia azzurra [FOTO]

Mercato Napoli - I due nomi più caldi nel mercato azzurro in questo momento sono senza ombra di dubbio quello di James Rodriguez e di Kostas Manolas. Il greco della Roma è l'iniziato numero uno per rimpiazzare il partente Albiol, con gli azzurri che stanno trattando con i giallorossi per cercare di abbassare le loro pretese dal momento che non intendono scendere sotto i 36 milioni previsti dalla clausola. Il centrale è pronto ad indossare l'azzurro e sui social è arrivato l'ennesimo indizio.

Calciomercato Napoli, voglia d'azzurro per Manolas: l'indizio su Instagram

Un tifoso del Napoli ha condiviso su Instagram una foto che ritraeva James e Manolas con la maglia azzurra. Il centrale greco ha replicato a questa immagine con un cuore. Lo screen della conversazione, poi, è stato ricondiviso dallo stesso utente fino a diventare quasi virale.