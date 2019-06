Sky - Manolas-Napoli e Diawara-Roma, giovedì il giorno giusto per chiudere! I capitolini non mollano Veretout, il punto su questo affare

Mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

L’arrivo di Diawara non esclude Veretout perché i giallorossi devono piazzare due o tre colpi a centrocampo. Per il centrocampista francese alla Fiorentina non è arrivata nessuna offerta convincente, né dalla Roma né dal Milan”.