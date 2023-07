Mercato Napoli, Mandarini: "Adarabioyo è l'ultimo nome dai casting! Però c'è un croato che piace..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Adarabioyo? Tosin è una idea per la difesa del Napoli, uscito fuori dai casting di mercato: non penso che sia in cima alla lista, c’è Kilman del Wolverhampton e ci metterei anche Sutalo della Dinamo Zagabria, che però piace anche ad altri club come il Lipsia e la Fiorentina. Il Napoli però ci ha lavorato negli ultimi giorni. Garcia ieri ha dato un’altra lettura, se finora non è arrivato un centrale vuol dire che ad oggi non è facile: tutti sanno che il Napoli ha disponibilità economica, ma il club è bravo a non farsi prendere per la gola ed è in attesa di capire su chi affonderà il colpo”