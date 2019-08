Mercato Napoli - Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

James Rodriguez è sullo sfondo, il Napoli è alla finestra in attesa di capire se il Real Madrid vuole darlo via in prestito. I galacticos lo daranno in prestito solo se alla fine del mercato non dovessero arrivare opzioni concrete come alternative”.