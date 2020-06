Tmw - Non solo il Napoli su di lui, il Milan mette Jovic in cima alla lista dei desideri ma il problema resta l'ingaggio

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per puntellare il reparto offensivo è quello di Luka Jovic, talento serbo classe 1997 attualmente in forza al Real Madrid. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, i galacticos non hanno intenzione di puntare più su di lui, ancor di più dopo le vicissitudini durante la quarantena. Sulle sue tracce c'è anche il Milan che lo considera la prima scelta per il reparto offensivo. I problemi riguardano però i costi dell'operazione. Il calciatore, infatti, percepisce un ingaggio da cinque milioni all'anno che farebbero di lui il calciatore dall'ingaggio più alto nei rossoneri dopo Donnarumma, ben più alto di Ibrahimovic. Certo, l'addio dello svedese cambierebbe qualcosa, però nelle idee c'è un salary cap intorno ai 2,5 milioni per essere sostenibili. Per quanto riguarda la formula dell'affare, invece, l'idea sarebbe quella di ottenere un prestito biennale con diritto di riscatto intorno ai 30-35 milioni.

