Sky - Si continua a lavorare per James Rodriguez, il giocatore vuole solo il Napoli ma manca l'accordo con il Real Madrid

Mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 nel corso dello speciale sul calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Si sta lavorando per cercare di concludere l’operazione per James Rodriguez al Napoli. Si cerca l’intesa per i diritti d’immagine dal momento che il giocatore è una stella in Colombia. Il Real Madrid aveva aperto al prestito ma il calciatore vuole solo il Napoli che è disposto solo a prenderlo in prestito. Si continua a parlare anche di Lozano ed uno non esclude l'altro”.