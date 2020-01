Sky - Inter e Roma al lavoro per lo scambio Spinazzola-Politano: domani si può chiudere

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo l’infortunio di Zaniolo la Roma sta valutando di fare un investimento sulla trequarti e per questo motivo ha intavolato con l’Inter la seguente trattativa: scambio tra Spinazzola e Politano, con i nerazzurri che vedono di buon occhio questa operazione perché sono a caccia di un esterno di centrocampo e non hanno ancora raggiunto l’accordo con il Manchester United per Young. Domani potrebbe arrivare anche la chiusura, è da limare solo la differenza di ingaggio tra i due calciatori. E' nata stamattina come soluzione ma c'è stata immediatamente una accelerata”.