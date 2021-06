Mercato Napoli, Il Mattino racconta le ultime su Emerson Palmieri, Vecino e D'Ambrosio

Calciomercato Napoli - L’edizione odierna de Il Mattino prova a fare il punto della situazione sulle mosse di mercato del Napoli.

“Resta sempre aperta la pista Emerson, ha dato il suo gradimento a Spalletti e sarebbe disposto a lasciare il Chelsea per raggiungerlo a Napoli. La trattativa potrebbe spiccare il volo già nelle prossime settimane, il club spera di stringere in tempi brevi per evitare che le quotazioni subiscano una risalita per le prestazioni all’Europeo. Ancora in piedi anche le idee Vecino e D’Ambrosio, entrambe con l’Inter come controparte”