RAI, Venerato a CN24: "Napoli soluzione gradita ad Icardi, Marotta ha chiesto scambio con Insigne: no di ADL, Ancelotti ha un timore. Ad oggi nessuna trattativa"

Mercato Napoli - Ore calde di calciomercato, in casa Napoli ma non solo. Tra i nomi che maggiormente stanno infiammando la piazza partenopea c'è senza ombra di dubbio quello di Mauro Icardi. A tal proposito, arrivano delle notizie che fanno chiarezza su questa questione.

Calciomercato Napoli, il punto su Icardi

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296. Ecco quanto da lui affermato:

"Icardi? Dall'entourage del calciatore mi arrivano questi messaggi: se il Napoli si facesse avanti l'idea al ragazzo non dispiacerebbe. E' una possibilità che il mercato in chiusura può offrire a tante squadre. Ad oggi la pista Juve è più calda ma sia i bianconeri che gli azzurri dovrebbero vendere prima di muoversi: i primi Mandzukic ed Higuain, i secondi Insigne. La valutazione dell'argentino ad oggi è tra i 40 ed i 50 milioni. Ad oggi non c'è nessuna trattativa ed il problema è l'ingaggio del calciatore ed i diritti d'immagine. C'è stato un colloquio telefonico tra Marotta e De Laurentiis: il dirigente dell'Inter propose lo scambio Insigne-Icardi, ma ADL per l'azzurro chiede soldi. De Laurentiis la farebbe questa operazione ma Ancelotti ha paura di bruciare Milik, il tecnico azzurro è innamorato del polacco. Quello dell'argentino è un nome alternativo ad Insigne e non ad James.

Mercato Napoli Mauro Icardi

Per il talento di Frattamaggiore non è arrivata nessuna offerta e non c'è assolutamente nulla a proposito di una sua eventuale cessione, per di più la priorità sarebbe Lozano in caso di addio di Insigne. La Juventus è in vantaggio ma non è il primo nome sulla lista di Paratici. Wanda Nara potrebbe fare un film con De Laurentiis. Se Icardi viene al Napoli, Nino D'Angelo vorrebbe scritturare subito la moglie del bomber interista".

Calcio mercato Napoli, tutte le ultime novità