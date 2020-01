RAI, Venerato a CN24: "Rinnovo Hysaj legato al futuro di Gattuso, difficili le cessioni di Ghoulam e Llorente. Amrabat aspetta l'Inter, su Mertens e Callejon..."

Ultimissime mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La doppietta di Insigne dimostra la bontà del lavoro fatto da Gattuso, sembrava un calciatore perso mentre ora è rigenerato. Se gioca da esterno in un 4-3-3 fa la differenza. Hysaj? Si discute di un possibile rinnovo, c'è massima apertura perché Gattuso lo stima molto mentre Ancelotti non lo vedeva. Se Gattuso dovesse essere confermato crescerebbero anche le chance di rinnovo per il terzino albanese. Piazzare Younes non libera nessun posto in squadra. Presi Lobotka e Demme, era scontato che andava ceduto un esterno. Per un'operazone in attacco potrebbe cambiare qualcosa una eventuale cessione di Llorente. Da quel che mi risulta, Llorente e Ghoulam però resteranno. Lo spagnolo non sarà ceduto in prestito per motivi fiscali e difficilmente si muoverà da Napoli. Ghoulam non è ancora pronto fisicamente e quindi è difficile sistemarlo. A meno di improbabili trattative dell'ultim'ora, il Napoli non andrà su un altro terzino sinistro. Ad oggi il mercato è bloccato perché Ghoulam non trova squadra e Llorente non sarà dato in prestito. Senza queste due cessioni non ci saranno acquisti. Tonelli alla Sampdoria? I club stanno parlando e credo che alla fine si farà al pari di Gaetano alla Cremonese. Ripeto: gli equilibri in entrata potrebbero essere rotti solo in caso di cessione di Ghoulam o di Llorente. Per Amrabat non è il problema la clausola: il Napoli ha l'impressione che lui stia prendendo tempo in attesa di un club più importante, vale a dire l'Inter che però al momento non ha ancora affondato il colpo decisivo. Il Napoli ha già l'accordo con l'Hellas Verona. Amrabat sta tirando troppo la corda e De Laurentiis può spazientirsi. Kumbulla? L'Inter è in pole. Per Rrahmani sarà tutto fatto per il 31 gennaio, potrebbe anche arrivare l'annuncio. E' tutto fatto però: dal primo luglio sarà un calciatore del Napoli. Rinnovo Insigne? Se quest'anno sarà chiuso come si deve è probabile che il Napoli possa sedersi al tavola con Raiola per discuterne. Ora è prematuro. Mertens ha avuto un'offerta dal West Ham che è stata rifiutata, il Napoli l'ultima offerta la farà a mercato chiuso ma sono poche le possibilità di rinnovo. Callejon piace molto a Gattuso ma ad ogni giorno che passa diventa più difficile. Lo spagnolo, a differenza del belga, non ha rifiutata l'offerta del Napoli ma ha preso tempo".