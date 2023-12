Mercato Napoli, duello con la Roma per un difensore? L'ex PSG Kehrer accostato agli azzurri

Ultime notizie Napoli - Leonardo Bonucci era della Roma, dopo l’accordo trovato fra Tiago Pinto e il manager Lucci. La proprietà americana però ha stoppato l’operazione con l’Union Berlino, quindi si torna sul mercato e c'è un nome accostato a Roma e Napoli, come racconta Repubblica.

Le alternative, adesso. Il primo obiettivo della Roma diventa Trevoh Chalobah del Chelsea:

"L’inglese originario della Sierra Leone, 24 anni, può fare il centrale difensivo o di centrocampo. Più difficile arrivare a Dragusin: il Genoa lo valuta oltre 30 milioni (la cifra offerta dal Barcellona e respinta dai rossoblù), su di lui c’è il Tottenham per sostituire Romero.

Altro nome sulla lista è quello del nazionale tedesco Thilo Kehrer, 27 anni, ora al West Ham, accostato anche al Milan e e al Napoli per la finestra di gennaio. In Premier quest’anno solo quattro presenze a partita iniziata. Cinque anni fa il Psg lo prese dallo Schalke per 37 milioni, un anno fa lo hanno rivenduto agli Hammers per 12"