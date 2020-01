Mercato Napoli, Sky: Demme stasera in Italia, domani le visite mediche! Molto vicino anche Lobotka, Gattuso non vede lo slovacco come regista

Ultime notizie mercato Napoli – Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ieri è iniziato lo scambio di mail tra il Napoli ed il Lipsia per Demme che oggi si è concluso definitivamente, il calciatore arriverà questa sera in Italia per poi sottoporsi domani alle visite mediche. E’ il giocatore che serve a Gattuso per completare il centrocampo insieme ad un altro regista. Gli azzurri stanno lavorando per Lobotka dal momento che le due piste non sono in concorrenza, potrebbe arrivare insieme a Demme perché Gattuso vede lo slovacco da mezzala. Per lo slovacco il Napoli ha offerto 21 milioni più bonus e si attende solo la risposta definitiva del Celta Vigo. Anche lui è molto vicino agli azzurri”.