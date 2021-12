Mercato Napoli, CorSport: per la fascia sinistra occhio alla situazione di Reinildo

Ci si avvicina al mercato invernale con tanti “pacchi di Natale” da sbolognare e ben pochi “botti di Capodanno” pronti a esplodere. Come racconta il Corriere dello Sport, tutti sanno che dovranno prima vendere (o svendere) per potersi rafforzare.

Calciomercato Napoli

"Ci saranno tanti prestiti, i pezzi pregiati diventano sempre più quei giocatori che andranno in scadenza di contratto. La priorità del Napoli, considerando la cessione di Manolas all'Olympiacos e gli impegni di Koulibaly in Coppa d'Africa, è l'acquisto di un centrale. Per la fascia sinistra occhio alla situazione di Reinildo Mandava, mozambicano del Lille in scadenza di contratto"