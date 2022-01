Mercato Napoli, Cm.com: azzurri a caccia dell'erede di Insigne, occhio sul talento Sinisterra

Ultime notizie calcio mercato Napoli - A fine stagione le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno, con l'attuale capitano che si trasferirà in Canada, al Toronto, per iniziare una nuova avventura. Gli azzurri, ovviamente, sul mercato dovranno lavorare per regalare a Luciano Spalletti l'erede del numero 24 e, per questo motivo, stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, starebbero pesando a Luis Sinisterra.

Napoli su Sinisterra

E' un jolly offensivo che merita nel Feyenoord ed in Eredivisie quest'anno ha già messo a segno 14 gol. La scorsa estate era stato vicino al trasferimento all’Atalanta, mentre adesso è nel mirino anche del Sassuolo e di alcuni club di Premier League. Nei prossimi giorni ci saranno contatti tra Cristiano Giuntoli e l'entourage del ragazzo per conoscere costi e fattibilità di questa operazione.