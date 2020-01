Dall'Inghilterra - Accostato anche al Napoli, per Gedson Fernandes si muove anche il Chelsea: presenta un'offerta da urlo al Benfica!

Ultime notizie calcio Napoli - Sembra essere giunta al capolinea la ricerca da parte del Napoli dei due centrocampisti da regalare a Rino Gattuso in questo mercato di gennaio: si tratta di Diego Demme del Lipsia e di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Se per il primo è praticamente tutto fatto e mancano solo le visite mediche e l'ufficialità, la trattativa per lo slovacco sembra in dirittura d'arrivo e manca solo il "sì" definitivo del club spagnolo. Tra i nomi presenti sul taccuino di Cristiano Giuntoli come alternative a questi due c'era anche quello del talento del Benfica Gedson Fernandes. Classe '99, è uno dei prospetti di maggior interesse del panorama calcistico internazionale ed ora su di lui sembra aver messo in maniera importante gli occhi anche il Chelsea. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, i Blues avrebbero presentato proprio in queste ore una offerta ufficiale al club di Lisbona per un prestito oneroso di 18 mesi con l’obbligo di riscatto fissato a 55 milioni di sterline, vale a dire circa 63 milioni di euro.

