Si gonfia la rete - Mercato Napoli, contatti con Kessie! Caccia al regista: piace Torreira, l'alternativa è un vecchio pallino di Giuntoli

Ultime notizie mercato Napoli - Con una stagione da salvare, il Napoli è quasi obblgiato ad intervenire sul mercato di gennaio per colmare le lacune della rosa evidenziate da queste prime quattordici giornate di campionato. Per questo motivo sono tanti i nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, che già da adesso si sta attivando per non farsi trovare impreparato nel momento migliore. Stando a quanto raccolto da "Si gonfia la rete", infatti, considerando i problemi a centrocampo riscontrati nelle ultime uscite, il Napoli sta avendo contatti continui con Kessie, che sta faticando al Milan. Ma non è tutto, dal momento che gli azzurri hanno l'esigenza di piazzare un colpo per regalare ad Ancelotti anche un regista: Lucas Torreira dell'Arsenal è la priorità, mentre l'alternativa è rappresentata da Stanislav Lobotka del Celta Vigo.

Mercato Napoli Lobotka