Calciomercato Napoli - E’ tempo di pagelle oggi, dopo il gong finale di ieri sera alle 20.00 per la sessione invernale del calciomercato di Serie A. E il Corriere della Sera anche tira le somme di quanto fatto in questi giorni. Voti inevitabilmente più alti per Juventus e Inter che prendono rispettivamente 8 e 7.5, 7 per l’Atalanta.

Mercato Napoli, il voto del CorSera

Voto 6 nvece per Milan e Napoli. Ecco quanto si legge per gli azzurri: