La Juventus punta i fari su un vecchio pallino del Napoli: occhi su Rodrigo Moreno, può essere il sostituto di Dybala

Ultime notizie calcio mercato - A lungo accostato al Napoli, torna d'attualità per il mercato italiano il nome di Rodrigo Moreno, bomber del Valencia e della Nazionale spagnola. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano "As", la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui dal momento che la prossima estate potrebbe cedere Paulo Dybala. Si tratta da una pista da tenere in considerazione, anche in virtù del fatto che si tratta di un profilo gradito anche a Cristiano Ronaldo, secondo quanto raccolto dai colleghi spagnoli. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello legato alla clausola: per liberarsi dal Valencia servono 120 milioni ma è probabile che il club iberico possa fare uno sconto su questa cifra considerando la volontà del ragazzo di provare una nuova esperienza per fare anche un passo in avanti nella sua carriera.

