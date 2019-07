Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez, ha parlato ai microfoni di Marca ai margini della consegna del premio Leyenda a Cristiano Ronaldo. Ecco quanto tradotto dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"James è un grande professionista come lo è Zidane. Voglio il meglio per il ragazzo. Cosa succederà per il suo futuro? Chiedetelo a Florentino Perez".