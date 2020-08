Mega asse di mercato Napoli-Roma! CorSport: sul piatto Under, Veretout, Maksimovic e Milik! Gli azzurri definiscono le strategie, tutte le cifre

Notizie Calcio - Spiegate le strategie a Ryan Friedkin, ora il Ceo della Roma Fienga deve accelerare sul piano delle cessioni. E potrebbero esserci discorsi di mercato con il Napoli, come racconta il Corriere dello Sport:

"Under figura a 7,2 milioni a bilancio, i discorsi col Napoli sono vivi. Gattuso vorrebbe sia lui che Veretout, la Roma guarda con interesse a Maksimovic e Milik, il cui destino appare legato a doppio filo a quello di Dzeko.

Come accaduto lo scorso anno con Diawara e Manolas, le operazioni dovrebbero essere distinte. Il Napoli stima il valore di Milik 20 milioni in più di quello di Under: che sia 40 e 20 milioni, 45 e 25 o 50 e 30, il club azzurro intende introitare un +20. Differenza che a Trigoria ritengono eccessiva.

Per quanto riguarda Veretout, l’idea del Napoli sarebbe di reinvestire il +20 aggiungendo altri 5 milioni. Nelle idee del Ceo giallorosso, il francese non vale meno di Allan (che sta per essere ceduto all’Everton per una somma intorno ai 30/32 milioni)"