McTominay si prende il Napoli, Repubblica: in estate ha sorpreso tutti, il motivo

Calciomercato Napoli - Incredibile l'impatto in azzurro di Scott McTominay, del centrocampista scozzese ne parla così, l'edizione odierna di Repubblica:

"Menzione speciale per il nuovo centrocampista scozzese, che aveva già entusiasmato i tifosi nel suo debutto a Torino contro la Juventus e li ha definitivamente conquistati giovedì sera al Maradona, facendo gol al primo pallone toccato a Fuorigrotta - appena 28 secondi dopo il suo ingresso in campo - e soprattutto esultando in maniera travolgente, con tanto di maglietta baciata. «Sognare in questo stadio è un sogno», hapoi rincarato la dose l’ex giocatore del Manchester United, che pur di trasferirsi alla corte di Conte ha lasciato senza rimpianti la Premier League e ha rifiutato tutte le altre offerte ricevute durante l’estate.

Il Napoli in questa stagione non gioca nemmeno in Europa, ma McTominay ha voluto lo stesso indossare a tutti i costi la maglia azzurra, dando credito al progetto di rilancio della sua nuovo squadra con la firma di un contratto triennale. È la prova della grande credibilità che si è guadagnato il club azzurro a livello nazionale e internazionale, su cui hanno scommesso anche Buongiorno, Lukaku, Neres e Gilmour. Ad agevolare la rivoluzione estiva sul mercato è stata però pure la presenza in panchina di un big come Conte: garanzia di un rapido ritorno ad alti livelli per tutti: società, giocatori e tifosi".