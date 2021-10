Mbappe minacciato dal presidente del PSG: "Ho avuto paura"

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Paris Saint Germain e la rivelazione choc fatta da Kylian Mbappe. Il calciatore francese del PSG ha svelato un retroscena di mercato e non solo che ha avuto con il presidente Nadder Al Khelaifi.

Calciomercato, retroscena choc Mbappe: minacce da Al Khelaifi

Il giovane attaccante classe 1998 Kylian Mbappe ha svelato in un'intervista a RMC Sport di un retroscena con il presidente Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno del club parigino non aveva nessuna intenzione di far partire il giocatore e magari è ancora così. In merito a ciò sono arrivate le dichiarazioni di Mbappe riguardo una presunta minaccia ricevuta da Al Khelaifi: "Ero spaventato quando il presidente del PSG ha detto che non sarei andato da nessuna parte gratis. Quando ho sentito queste parole sono rimasto senza parole e ho pensato ‘Cosa succederà adesso?‘".

Calciomercato, Mbappe al Real Madrid: aveva chiesto la cessione

Le ultime di calciomercato accostavano in estate Mbappe al Real Madrid e ancora oggi c'è il forte interesse degli spagnoli che sognano il colpo. Lo stesso sogno di giocare col Real è quello di Mbappe che non vede l'ora e potrebbe firmare gratis il prossimo anno, salvo sorprese dal presidente del PSG. Mbappe era vicinissimo a firmare con il Real Madrid di Ancelotti e presto potrebbe farlo.