Mbappè al Real Madrid, l'ambasciatrice del PSG svela: "Stavolta è fatta"

Kylian Mbappé giocherà nel Real Madrid dalla prossima stagione: la conferma arriva direttamente da Laure Boulleau, ex nazionale francese e attualmente ambasciatrice del Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Abbiamo l'impressione di aver già vissuto questa telenovela", ha confidato a Canal +. "Nel 2022 non avevo molte informazioni a riguardo ma adesso, per la prima volta, fonti abbastanza serie mi dicono che sia fatta. Sarei felice per lui se ciò accadesse. Capisco però la sua posizione e perché non può annunciarlo ancora", ha aggiunto l'ex terzino sinistro.

"Ogni volta vorrebbe farlo ma bisogna mettersi nei suoi panni: ha ancora degli obiettivi con il PSG e penso che lui ami il suo club, ha grande rispetto. Aspettiamo la sua decisione".

Anche se ha lasciato il ruolo di coordinatrice della squadra femminile del PSG nel 2020, Laure Boulleau è rimasta legata al PSG e lavora per i media del club.

Venerdì scorso, Le Parisien aveva confermato la decisione di Mbappé, anche se la società parigina non sarebbe ancora stata avvisata dal giocatore. Da parte sua, il Real Madrid resta in attesa dell'annuncio: appena sarà reso noto che l'ex Monaco non rinnoverà il suo contratto, i madrileni cercheranno di completare rapidamente la pratica.