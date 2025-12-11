Marusic al Napoli a parametro zero? Romano fa chiarezza sul rumor di calciomercato
Calcio Mercato 11:50
Adam Marusic
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Calciomercato Napoli, spunta l'idea Adam Marusic dalla Lazio a parametro zero: a fare chiarezza circa il rumor di mercato ci ha pensato l'esperto Fabrizio Romano
Calciomercato Napoli - Si avvicina sempre di più la sessione di mercato di gennaio, con il Napoli che avrà il focus puntato sul rinforzare il centrocampo dopo le tante defezioni per infortunio.
Marusic Napoli aggiornamenti
Nelle ultime ore è rimbalzata la possibilità che il Napoli possa fare un pensiero per Adam Marusic, 33enne esterno della Lazio in scadenza di contratto. Ecco quanto svelato da Fabrizio Romano tramite il suo canale YouTube:
"Nelle ultime ore sono circolate notizie di un possibile acquisto a parametro 0 di Adam Marusic, il calciatore della Lazio è stato offerto a diverse squadre come opportunità ma oggi a me non risulta che il Napoli sia in trattativa per prenderlo e non mi risultano offerte al giocatore".
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