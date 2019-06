Martino: "Dispiace per Albiol ma Manolas-Koulibaly formerebbero la miglior coppia di centrali in Italia!"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mi dispiace per Albiol: oltre ad essere un grandissimo giocatore è anche una bellissima persona. Ci sta, magari vuole chiudere la carriera avvicinandosi a casa. Nei giorni scorsi si parlava di una formazione del Napoli da far paura con l’acquisto di Manolas. Prenderlo non sarà facile, ma se dovesse accadere il Napoli avrebbe la miglior coppia di difensori centrali del campionato”.