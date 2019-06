Mario Rui - Torino, Tuttosport: pista raffreddata, De Laurentiis vuole 18 milioni. Valutazione eccessiva per Cairo

Mario Rui è uno di quei giocatori in uscita dal Napoli. Ma se la prima richiesta di Aurelio De Laurentiis è vendere, la seconda è quella di non svendere. Ecco perchè una prima proposta al Torino per il terzino portoghese è stata di 18 milioni e la trattativa ha subito una frenata. Ecco quanto scrive Tuttosport:

In questi ultimi giorni si è grandemente raffreddata anche la pista Mario Rui, l’esterno mancino del Napoli trattato nelle ultime settimane (ragioni meramente economiche, anche qui: il Napoli lo valuta 18 milioni, le indiscrezioni dicono che la cifra potrebbe scendere fino ai 12, 13 milioni, ma rimane decisamente troppo alta secondo il Torino: tanto più tenuto conto che per i partenopei non solo non è un titolare, ma De Laurentiis lo ha anche già messo sul mercato). Ebbene, era emerso come il Torino, se avesse voluto ingaggiare Mario Rui, avrebbe dovuto proporgli una doppia tipologia di stipendio: un po’ meno alto ma con più bonus in caso di ripescaggio in Europa, un po’ più alto e con meno bonus in caso di fumata nera dall’Uefa.