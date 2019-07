Mario Rui-Torino, i granata provano ad accelerare: Cairo pronto all'offerta a De Laurentiis, doppio affare da circa 30mln

Intrecci di calciomercato tra il Napoli ed il Torino, secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Non solo Simone Verdi, ma anche un altro calciatore azzurro nel mirino. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano.

“I confronti sono serrati, visto che l’accesso in Europa League, di fatto, accorcia i tempi del mercato. Sarà infatti soprattutto a Bormio, dove la squadra salirà domenica così da allenarsi in quota dall’8 al 18, che Mazzarri avrà tempo e modo di allenare il gruppo.

Bava sta cercando di dare una accelerata alle operazioni. E con il Napoli non c’è soltanto in ballo Verdi: per la fascia sinistra piace Mario Rui, per il quale De Laurentiis ha richiesto 18 milioni. In questo casi tanti, per un giocatore che ha chiuso la parabola in azzurro. Il Toro, per il portoghese, pensa infatti a una offerta entro i 10 milioni. Nel complesso, quindi, sono circa 30 i milioni che Cairo mette sul piatto, per Verdi e Mario Rui”