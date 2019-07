Mario Rui resta! Il Mattino - Sarà il vice-Ghoulam a meno di offerte vantaggiose: è tornato per convincere Ancelotti

Calcio Mercato Napoli - Mario Rui resta, ha annunciato Il Mattino nell'edizione odierna. Il terzino portoghese ha cominciato gli allenamenti e subito si è tuffato con grande carica.

Resta a Napoli, sarà lui il secondo terzino sinistro con Ghoulam, a meno che più avanti dovessero prospettarsi situazioni vantaggiose per lui e il club. È tornato con la voglia di convincere l'allenatore, accantonando quelle voci che nelle ultime settimane lo volevano lontano da Napoli.

Sarà lui l'alternativa a Ghoulam sulla sinistra, con la precisa missione di provare ad insidiare l'algerino anche per una maglia da titolare. In uscita invece Verdi con il Torino sempre vicino ma con intesa ancora da perfezonare, Hysaj (l'Atletico Madrid è il più vicino) e Inglese richiesto da diversi club di serie B, in maniera particolare da Bologna e Atalanta. Lo riporta Il Mattino nell'edizione odierna.