Mario Rui obiettivo principale del Torino! Tuttosport - Si attende la sentenza Uefa sul Milan

Mercato Napoli - Il Torino pensa al riscatto di Ola Aina con il Chelsea. Per la corsia mancina anche il 32enne Cristian Ansaldi, dopo un biennio di prestito in granata dovrà essere riscattato. Intanto il club granata cercherà sul mercato innanzi tutto un fluidificante per la corsia mancina. Come riporta Tuttosport il primo candidato pare al momento il portoghese Mario Rui del Napoli, 28 anni, sotto contratto fino al 2022, costa sui 13 milioni. Tra le alternative compare il più offensivo Diego Laxalt del Milan, 26 anni, uruguaiano. Prima che le trattative per lui possano però decollare occorrerà attenderà la sentenza Uefa sul Milan: il portoghese, infatti, difficilmente accetterebbe di trasferirsi in un club che non giochi le Coppe.