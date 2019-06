Mario Rui-Milan, trattativa agevolata! E' considerato in uscita dal Napoli, Rodriguez in lista di sbarco

Mercato Napoli - Mario Rui in uscita dalla SSC Napoli. Oltre al sondaggio del Torino, che non vuole pagare i 12 milioni chiesti dal Napoli e potrebbe arrivare a 8, c'è il Milan che vorrebbe sostituire Ricardo Rodriguez, apprezzato da Gattuso per la sua capacità di “pulire” il pallone in fase di impostazione della manovra dal basso.

Mario Rui-Milan, possibile affare di mercato

Rodriguez però non ha certo brillato per un’interpretazione dinamica del ruolo. Non a caso sul taccuino del Milan ci sono due terzini sinistri che hanno caratteristiche decisamente più dinamiche. A Mario Rui si è aggiunto Luca Pellegrini, protagonista di un’ottima stagione in prestito a Cagliari e ora tornato a disposizione della Roma proprietaria del suo cartellino. Il giovane esterno mancino ha dimostrato notevole duttilità tattica nel corso del Mondiale Under 20, utilizzato dal Ct Nicolato anche da interno sinistro a centrocampo. Al momento sembra più agevole trattare l’arrivo di Mario Rui che è considerato in uscita dal Napoli. Pellegrini, 20 anni, invece rappresenta un gioiellino e non sarà facile strapparlo alla Roma, vista anche la concorrenza di altre big.