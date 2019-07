Marca - L'infortunio di Asensio non cambia il piano del Real per James: il colombiano resta in uscita, è vicino all'Atletico

Napoli calciomercato le ultimissime - L'infortunio di Marco Asensio ha creato inevitabilmente un po' di scompiglio in casa Real Madrid. Al momento, infatti, le merengues stanno facendo delle valutazioni relative agli altri giocatori presenti in rosa e che sembravano in uscita.

Mercato Napoli, l'infrotunio Asensio blocca James?

Tra questi pare che verrà trattenuta, dopo questo KO, Isco e va valutata anche la posizione di Bale che potrebbe rilanciarsi e restare a sorpresa. A riportare la notizia è Marca, che aggiunge inoltre come nulla sembra essere cambiato per James Rodriguez, ancora in uscita ed attualmente più vicino all'Atletico che al Real Madrid.