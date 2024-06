Calciomercato Napoli - Omorodion è un nome accostato all'attacco del Napoli per la prossima finestra di mercato. Come si legge su Marca, sull'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid, oltre al west Ham ci sarebbe anche il Chelsea che avrebbe offerto 40 milioni di euro. La proposta è stata però respinta dall'Atletico che prenderà in considerazione solo offerte fuori mercato.