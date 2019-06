Il Valencia 'tifa' per gli addii di Joao Cancelo e Rodrigo De Paul rispettivamente a Juventus e Udinese: secondo quanto riportato da Marca, i Murcielagos incasseranno una piccola percentuale sulla rivendita del terzino portoghese e il 20% dagli incassi per la cessione del fantasista argentino come premio valorizzazione.