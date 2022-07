Marca - Contatti Valencia-Belotti: Gattuso può essere decisivo

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato sul futuro di Belotti pronto al trasferimento. L'attaccante italiano svincolato che piace anche al Napoli e molte squadre tra Serie A e in Europa, è pronto a scegliere. Può essere la Spagna la sua destinazione definitiva. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, il Valencia ha avviato i contatti con l'entourage di Belotti per chiudere l'ingaggio. Può risultare decisivo Gattuso, tecnico italiano che da pochi mesi ha firmato col club spagnolo.