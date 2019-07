Manolas-Napoli, Tuttosport - Nel contratto inserito un divieto a Mino Raiola di espressioni lesive!

Le ultime di calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport riferisce alcuni particolari inseriti nel contratto di Kostas Manolas firmato nella giornata di ieri con il Napoli

"Kostas Manolas passa al Napoli, in cambio di 18 milioni di euro, più il cartellino di Amadou Diawara e poi sarà il club giallorosso a corrispondere i 2,4 milioni di euro spettanti al difensore greco per la cessione mediante clausola.

Ma per avere il tweet definitivo di De Laurentiis sarà necessario che il nuovo difensore del Napoli superi le visite mediche che stanno per essere approntate, probabilmente alla clinica Villa Stuart entro metà settimana, per poi rientrare a Naxos, completare le vacanze e raggiungere la sua nuova squadra nel ritiro di Dimaro: la segreteria del club azzurro gli ha già prenotato il volo Mikonos-Treviso per l’11 luglio.

Manolas firma con il Napoli un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione e la trattativa aveva avuto un rallentamento nella giornata di sabato, relativamente al punto del contratto sul divieto imposto al procuratore di utilizzare espressioni lesive nei confronti della società, con conseguenze sul pagamento della commissione.