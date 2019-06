Manolas-Napoli, CdS - La Roma ha scelto i due azzurri da includere nell'affare: la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Nell'affare tra Manolas ed il Napoli, la Roma avrebbe chiesto due calciatori al napoli. Sul greco c'è una clausola da 36 milioni.

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma nell'affare Manolas avrebbe chiesto due calciatori al Napoli:

"In quest’ottica l’occasione creata dalla situazione di Manolas, legato alla Roma da un contratto fino al 2022 a 3,2 milioni di euro a stagione più i bonus ma comunque titolare di una clausola rescissoria da 36 milioni, è stata ritenuta ghiotta dal Napoli. Che ha dunque ordito un piano muovendosi per gradi insieme con Raiola, manager del difensore oltre che di Insigne e Lozano: innanzitutto ragionare del contratto da offrire a Kostas, molto aperto alla prospettiva napoletana (quadriennale o quinquennale ritoccato verso l’alto); e poi provare a ottenere uno sconto da Pallotta sul valore della clausola. Margini? Il muro è granitico. Però approfittando della chiacchierata, il club giallorosso ha chiesto informazioni su due calciatori: Diawara, centrocampista destinato a interrompere la sua avventura azzurra; e Mertens, l’ex falso nueve divenuto centravanti di razza, in scadenza nel 2020".